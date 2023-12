¿Multas para ciclistas? Critican nuevas sanciones del Ayuntamiento de La Paz

A partir del 1 de enero del 2024, entrarán en vigor nuevas multas de tránsito de La Paz. La noticia ha generado críticas y cuestionamientos entre la ciudadanía debido a que, de las 18 infracciones que se agregan a la Ley de Hacienda municipal, la mayoría están dirigidas a ciclistas.

Entre las acciones que se sancionarán, se encuentran no utilizar la infraestructura ciclista existente y circular en contra del sentido de la vía o sobre la banqueta. Las tarifas van de las cinco a las 15 unidades de medida y actualización (UMAs), es decir, entre 518.70 pesos y 1,556.10 pesos.

Al respecto, Carlos Mancilla Jonguitud, director de BCSicletos, indicó que estas determinaciones inhiben el uso de la bicicleta como medio de transporte en La Paz. Asimismo, aseguró que se criminaliza a los ciclistas. Enfatizó que estas multas son contrarias a lo que se establece en las leyes y reglamentos de tránsito y movilidad.

“Lo que nos parece en verdad absurdo es que no hayan ni siquiera entendido el propio reglamento y estas multas contravienen en realidad la generación del reglamento y sobre todo eso le trasladan la culpabilidad a quienes utilizan este el medio de transporte bicicleta y exime de todas responsabilidades al Estado de generar espacios para la movilidad segura para este sector”, mencionó.

El activista destacó que el Reglamento de Tránsito para la Movilidad Segura de La Paz no obliga a los ciclistas a transitar por las ciclovías, por lo que no debería sancionarse. Asimismo, enfatizó que son las malas condiciones de estos espacios lo que hace que las personas no los utilicen.

“La muy poca infraestructura ciclista que tenemos en la ciudad es bastante limitada y de muy mala calidad, la gran mayoría de ellas, donde la mayoría del tiempo son intransitables; no se diga en los tiempos que tenemos eventos climáticos como las lluvias, etcétera, en las que las iglesias quedan totalmente inutilizables”, dijo.

Por último, indicó que, como colectivo, revisarán las opciones legales y buscarán presentar un amparo en contra de las modificaciones a la Ley de Hacienda del Municipio de La Paz.

