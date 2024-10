Habitantes de La Paz piden a Sheinbaum más seguridad y apoyo a madres solteras

Habitantes de la ciudad de La Paz declararon que el combate a la inseguridad, el impulso al deporte y el apoyo a madres solteras y a los jóvenes son tres de las principales solicitudes del pueblo sudcaliforniano al nuevo cargo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Santos, un bolero de oficio con décadas de experiencia trabajando en el centro histórico de La Paz, afirmó que los casos de impunidad, violencia y el fenómeno de la desaparición de personas son áreas prioritarias que deben atender, en conjunto, el gobierno federal y estatal.

Guadalupe, otro ciudadano, coincidió en que se debe erradicar la violencia para que la capital de Baja California Sur sea una región segura para sus habitantes y para todos los turistas que visitan la entidad durante cada temporada de vacaciones.

“Sobre todo la violencia, que no haya tanta violencia en La Paz, porque así, con violencia, la gente casi no puede salir a dar la vuelta al malecón y todo eso. Urge atender la violencia, los asaltos y todo eso”.

Marlene, una madre de familia, solicitó mayor seguridad para que todas las familias estén protegidas. También hizo énfasis en la necesidad de apoyos para las madres solteras y en más programas de becas para los jóvenes estudiantes.

“Hace falta mucha seguridad en el estado, y más aquí en La Paz. En segundo lugar, aquí lo que hace mucha falta es el apoyo a las madres solteras y a los estudiantes, que a veces no tienen los recursos los padres de familia para poder ayudar a la educación de sus hijos”.

Otro hombre, que pidió permanecer en el anonimato, solicitó que el gobierno de México preste más atención a las personas con discapacidad. Abogó por mejorar las leyes y por mayores programas de inclusión, además de fomentar el apoyo a este sector de la comunidad.

“Que le pongan candados a la ley de personas con discapacidad en el sistema laboral, que no sea solo una letra muerta en una ley que ya se hizo, pero que no se lleva a cabo. Te cierran las puertas cuando solo te ven en una silla de ruedas; ven tu discapacidad, no tu capacidad”.