¡La Paz se llena de vida durante el puente vacacional!

El puente vacacional, por el natalicio de Benito Juárez, trajo consigo un merecido descanso para los paceños y un cambio de aire fresco para el turismo local. En un sondeo realizado a los ciudadanos durante estos días se reveló una gran satisfacción con la afluencia de visitantes y la variedad de actividades que se pudieron disfrutar.

Uno de ellos fue Assaf Montaño, padre de familia, quien llevó a sus hijos y esposa a un paseo por la mañana, un desayuno y con planes para que en Semana Santa puedan visitar algunas de las playas de La Paz. El entrevistado hizo un llamado a la población a ser turistas responsables, sobre todo a la hora de ingerir bebidas alcohólicas.

El malecón de La Paz se convirtió en el epicentro de la actividad durante el puente. Los paceños y turistas disfrutaron de paseos, actividades culturales, deliciosa gastronomía local y la belleza del Mar de Cortés. El Paseo Álvaro Obregón estaba lleno de vida, con gente caminando, ciclistas y familias disfrutando del ambiente.

Las playas también fueron un destino popular. El sol, la arena y las olas atrajeron a numerosos visitantes que aprovecharon para nadar, tomar el sol y practicar deportes acuáticos. Algunas playas estaban muy concurridas, pero se podía encontrar un lugar para relajarse y disfrutar del mar. Así lo comentó Kevin López, quien dijo que por su trabajo no tendrá días de vacaciones en Semana Santa, por lo que aprovechó el puente para descansar.

Por su parte, Natalie Maturino señaló que la afluencia de visitantes durante el puente vacacional fue muy notorio, lo que impactó en la economía local. Restaurantes, hoteles y comercios se encontraron llenos de gente. Además, que durante el fin de semana, ella y su familia visitaron el Estadio Guaycura para apoyar al equipo local.

“Vinimos a desayunar porque ahora que no trabajamos tuvimos chance de poder venir juntos […] con mi familia mi esposo, mi hija y mi tío […] para Semana Santa tal vez vamos a ir a acampar o a la playa y en días anteriores fuimos a ver el partido de fútbol del Atlético La Paz además de estar en casa en familia […] si visitan las playas no tienen basura, o sea, que se lleven su basura que es lo más importante y que no manejen en estado de ebriedad”.