La pinta de bardas pasó a la historia, los call centers son lo de hoy

En materia de actos anticipados de campaña algunos aspirantes se pintan solos para buscar los métodos más efectivos, aunque quizá no los más legales, para promoverse. Es el caso del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, nos dicen. El diputado Mier busca obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, para la elección de 2024. Nos cuentan que, en aquella entidad don Ignacio cambió la promoción de su imagen en las bardas y espectaculares con portadas de revistas por las llamadas telefónicas con encuestas en las que lo dan como ganador. “¿Sabías que el diputado federal por Morena, Nacho Mier va arriba en todas las encuestas?”, se escucha el mensaje proveniente de varios números telefónicos, entre ellos, el 2201731507. Desde luego, que cuando se le pregunte al diputado Mier sobre estas llamadas, y quién está pagando estos call centers, la respuesta será la misma que en el caso de las bardas y los espectaculares: es obra de algún simpatizante anónimo del que él no conoce su identidad. ¿Y la autoridad electoral?

Solicita presidenta del Inai investigar caso de acoso

El sábado en este mismo espacio le dimos a conocer que en el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) existe una denuncia muy concreta de hostigamiento sexual por parte de mandos del área de comunicación sobre una empleada del área, y que el caso incluye una gran diversidad de pruebas, entre ellas el envío de fotografías de desnudos. También le informamos que el tema ha causado tensión entre los comisionados, que no están conformes con la decisión de la presidenta Blanca Lilia Ibarra de esperar a que se desahogue la investigación, sin tomar medidas para que la afectada no tenga que encontrarse diariamente con los perpetradores. Ayer, por medio de una carta enviada a este diario, la presidenta del Inai informó que ha “solicitado tanto al Comité de Ética como al Órgano Interno de Control del Instituto, que otorguen la atención que en Derecho corresponde al tema señalado” en Bajo Reserva. “Velaré por que se cumplan las determinaciones institucionales que se tomen en los casos de hostigamiento o acoso sexual que involucren a personal de cualquier área del Inai”, añadió doña Blanca Lilia y agregó: “Ha sido una convicción personal, a lo largo de mi carrera, impulsar la agenda del respeto a los derechos de las mujeres, en las diversas instituciones en las que me he desempeñado y el INAI no es una excepción”. Aquí una oportunidad para refrendar con hechos esa convicción.

El Arco del Triunfo está en el Senado

Nos recuerdan que, en el Senado, ya hicieron oídos sordos a dos sentencias de jueces para que elijan a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), mientras que ayer se emitió una tercera que les da un plazo de 72 horas. Es necesario recordar que actualmente hay tres asientos vacantes dentro del pleno del Inai, y que este órgano garante de la transparencia no puede sesionar, por falta del quorum legal, mientras que el Senado no designe al menos a una persona para ocupar una de las plazas. Ya se verá si esta vez los senadores atienden el mandato judicial, o de plano, se lo vuelven a pasar por el arco del triunfo como sucedió ya en un par de ocasiones con las sentencias previas.

Morenistas arrancan motores para plan C

Nos platican que tras el fracaso del plan A y B de Morena en materia electoral, los guindas ya arrancan motores para iniciar lo que ahora llaman su plan C, el cual consiste en lograr “carro completo” en 2024, y con ello, allanar el camino y dejarlo libre de obstáculos para realizar una reforma al Poder Judicial que contemple que las y los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. En esa materia, ya se tiene todo listo para comenzar con los trabajos, que en una primera etapa contemplan la realización de conversatorios para analizar la reforma, que según ellos tiene el objetivo de dar al “pueblo” el poder para elegir a las y los integrantes del máximo tribunal. Entre los ponentes destaca Diego Valadés, quien ha manifestado que esta modificación sería antidemocrática y demagógica. Nos hacen ver que será muy complicado encontrar alguna mente jurídica del mismo nivel de don Diego que ofrezca argumentos sólidos para defender una reforma de este tipo.