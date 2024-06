¿La propina es obligatoria en los restaurantes?, esto dice la Profeco

¿La propina es obligatoria?, es la pregunta que se hacen muchos comensales cuando acuden a algún restaurante u otro tipo de negocios en los que se ha vuelto una costumbre solicitar, ya sea de palabra o escrito en la cuenta final, un porcentaje de gratificación extra para los trabajadores del lugar por el servicio otorgado. Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que esta práctica es ilegal.

La Profeco aclara que los restaurantes no pueden exigir propina. Esta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del consumidor. Además, no pueden solicitar un consumo mínimo; por lo que se recomienda a los consumidores revisar detalladamente la cuenta.

Según el organismo, es responsabilidad de los restauranteros y gerentes de bares proporcionar un salario digno a sus trabajadores. La Profeco precisa que el servicio de meseros está cubierto en parte por el precio de los platillos.

“Los restaurantes no pueden exigir a los clientes el pago de propina, ya que representa una aportación totalmente voluntaria”, señala la Profeco.

Además, no existe un monto mínimo para dejar propina. Aunque es costumbre otorgar el 10% del total de la cuenta, esto no es obligatorio. Los clientes pueden decidir no dejar nada si así lo prefieren.

Los restaurantes tienen la obligación de exhibir los precios de manera clara, incluyendo los impuestos, y entregar el comprobante de compra en el momento de consumo. También deben recibir y brindar sus servicios a todas las personas sin discriminación; por lo en caso de que le digan que la propina es obligatoria, se estaría realizando una práctica fuera de la legalidad

Cuando acuda a un restaurante, considere hacer una reservación con anticipación y pregunte si el lugar tiene políticas de cancelación. Como consumidor, tiene derecho a que le respeten la fecha y hora de la reservación, así como el menú, costos y características contratadas con el servicio, aclarndo que en ningún caso la propina es obligatoria