La vida de un policía en Los Cabos: 39 años al servicio de la comunidad

El 22 de diciembre se celebra en México el Día del Policía, una fecha para reconocer la labor de quienes trabajan por la seguridad de la ciudadanía. Marco Antonio Sánchez, originario de la delegación de Santiago en Los Cabos, es un ejemplo de dedicación con 39 años de servicio en la corporación. Ingresó a la policía municipal en octubre de 1985, convirtiendo esta profesión en su primer y único empleo, al que espera dedicar el resto de su vida.

A lo largo de su trayectoria, Marco Antonio ha enfrentado diversos desafíos y aprendido lecciones que han marcado tanto su vida personal como profesional. Durante una entrevista con CPS Noticias, compartió cómo su vocación por servir a la comunidad sigue siendo un pilar fundamental en su carrera, destacando los momentos que han dejado una huella imborrable en su historia.

“Desde chico siempre me gustó el desempeño del policía, me le quedaba mirando a las patrullas, el desempeño de los policías, de aquellos comandantes que ya no están aquí. Los miraba con admiro cuando bajaban de las unidades, todos unos señores, me les quedaba mirando y decía “algún día voy a ser policía” y en aquellos tiempos era difícil ingresar a la policía porque yo vivía en Santiago y pues me venía de raite desde allá hasta aquí a San José”, expresó Marco Antonio Sánchez, policía raso de la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos.