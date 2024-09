Lando Norris domina en Singapur, Checo Pérez rescata un punto

El Gran Premio de Singapur 2024 dejó pocos momentos de emoción, pero un claro vencedor: Lando Norris.

El británico de McLaren dominó la carrera de principio a fin, logrando su tercera victoria de la temporada con una diferencia abrumadora de casi 22 segundos sobre el segundo lugar, Max Verstappen.

Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris, completó el podio en el tercer puesto, casi 22 segundos detrás de Verstappen, en lo que fue una jornada redonda para McLaren.

Desde la salida, Norris mostró un ritmo implacable, estableciendo una ventaja significativa desde las primeras vueltas que jamás fue amenazada.

Su control en el circuito callejero de Singapur, conocido por su dificultad y su belleza arquitectónica iluminada, fue impecable.

McLaren no solo reafirma su dominio en el campeonato de constructores, sino que también demuestra que está en su mejor forma desde hace mucho tiempo.

