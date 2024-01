Falta visión a largo plazo en el fútbol mexicano: Claudio Rossetto

En los últimos años, la vida de Claudio Rossetto ha sido muy importante. Llegó a Los Cabos desde Italia con la clara intención de poner su estilo en el fútbol. Durante su tiempo en México, como entrenador del Club Iguanas Los Cabos, ha notado que la gente aquí tiende a pensar más en el presente que a largo plazo.

“Creo que el corazón, porque el mexicano tiene un gran corazón y actitud, pero va día por día sin una visión de 10 años. Esto a mí me duele el corazón que ustedes no tienen una visión de 10 años y me duele por qué México es un país hermoso que me encanta”.