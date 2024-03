Laura León, “La Tesorito”, anuncia que se casará a sus 71 años

Laura León ha anunciado que, a sus 71 años de edad, está lista para casarse nuevamente y embarcarse en un viaje por el mundo junto al amor de su vida, un hombre hasta ahora desconocido.

Según la cantante conocida como “La Tesorito”, su novio le entregó el anillo y le pidió que se retiraran del mundo del espectáculo para buscar su felicidad y llevar una vida más tranquila. Aunque no confirmó la fecha, mencionó que la boda sería lo más pronto posible.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace”, comentó Laura.

A pesar de considerar que aún le falta mucho por explorar y exprimir en su carrera artística, señaló que ha dedicado suficiente tiempo y está considerando tomarse un descanso para casarse.

“Te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempito. Me voy a casar”, reiteró.

La también actriz mencionó que su actual pareja y futuro esposo no es una figura conocida ni relacionada con el entretenimiento ni mucho menos se trata de alguien joven, sino que es una persona mayor que reside en Estados Unidos y con la que se siente amada y correspondida en todos los aspectos, especialmente porque es culta y pueden conversar sobre una variedad de temas.

“Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo… Es una persona muy mayor, pero qué lindo tener con quién platicar, conversar, su cultura, todo eso a mí me llama mucho la atención y estoy muy contenta”, expresó Laura.