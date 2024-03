¡Rompió en llanto! Jason Kelce confirma retiro de la NFL (VIDEO)

Este lunes 04 de marzo, oficialmente la NFL se quedó sin el mejor centro de la actualidad y por su parte, las Eagles sin uno de sus líderes e iconos más aclamado: Jason Kelce.

Fue a través de una conferencia de prensa, donde el jugador confirmó su retiro luego de 13 años de la mano de la escuadra de Filadelfia, pues pese a que ya se había dado a conocer que se despediría del futbol americano, los aficionados aún esperaban su despedida.

Específicamente, su salida de toda actividad se reveló tras la eliminación de equipo justo en la ronda de comodines, donde cayeron ante los Tampa Bay Buccaneers, sin embargo, fue hasta poco más de un mes después, que decidió romper el silencio y dirigirse hacia los fanáticos.

LEER MÁS: ¡Se retira! Jason Kelce se despide de la NFL tras 13 años con Eagles

Durante la charla con medios, el militante contó con la presencia de Travis Kelce, su hermano y recién campeón del Super Bowl LVIII, así como por sus padres, su esposa y su hija.

Como era de esperarse, Nick Sirianni, head coach de las Águilas, no pudo abandonar al estadounidense en dicho momento, en el cual, agradeció a sus cuatro entrenadores, a sus compañeros y a toda la afición en general:

Cabe mencionar que hubo un par de minutos donde Jason no resistió a sus emociones y rompió en llanto, hecho que conmovió a los espectadores y a los internautas que sintonizaban desde sus hogares.

Nobody cares more about this game than @JasonKelce. ❤️😢 pic.twitter.com/FEnllKeDtR

— NFL (@NFL) March 4, 2024