León Larregui olvida cartera en Uber y pide que le regresen fotos “irremplazables” de su hijo

El pasado miércoles 3 de julio, León Larregui, líder de la banda Zoé, se encontró en una situación angustiante cuando perdió su cartera durante un viaje en un Uber.

A través de su cuenta de X, Larregui solicitó la ayuda de sus seguidores para encontrar la cartera, la cual contenía dinero, tarjetas de crédito, y fotos “irremplazables” de su hijo.

León Larregui pide de regreso fotos de su hijo

León Larregui se volvió tendencia en redes sociales después de que publicara su solicitud de ayuda para recuperar su cartera.

“Dejé mi cartera el otro día en un Uber, mala suerte. Ya cancelé las tarjetas. Pero mis identificaciones y las fotitos que tenía de mi hijo ahí son irremplazables. Si alguien tiene información, piedad”, escribió el cantante en su cuenta de X.

Deje mi cartera el otro dia en un Uber, mala suerte. Ya cancele las tarjetas. Pero mis identificaciones y las fotitos que tenia de mi hijo ahi, son irremplazables . Si alguien tiene informacion. Piedad!!🔥❤️⚡️ — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) July 3, 2024

Ante las recomendaciones de sus seguidores, Larregui comentó que ya había contactado al conductor del Uber, quien no vio la cartera. Esto llevó a Larregui a pensar que algún otro pasajero la tomó.

“Ya lo hice, contestaron que el chofer no vio nada, o sea que el siguiente ocupante probablemente la tomó. Me quisieron hacer cargos, no pudieron, o sea que sí, alguien la tomó”, explicó.

Larregui no se dio por vencido y ofreció una recompensa a quien tenga en su posesión sus cosas, especialmente las fotos de su hijo. “Porfa si la persona que las tomó las ve como souvenir, les puedo dar otra cosa, y si alguien las ve por la red como algo a vender, avisen. Gracias”, añadió.

Sus seguidores no tardaron en mostrar su apoyo con mensajes de ánimo y consejos para recuperar su cartera.

“Mucha fuerza, León”, “Deseando que recuperes tus pertenencias”, y “Reporta a la aplicación” fueron algunos de los comentarios de apoyo. Sin embargo, también hubo quienes aprovecharon la situación para hacer chistes y memes.

