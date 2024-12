Leonardo, uno de los albergados de Mamá Benita

Leonardo Cota Bareño es uno de los inquilinos del albergue Mamá Benita, en La Paz. Él nació el 6 de noviembre de 1959 en Ensenada, Baja California. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre, lo que lo llevó a ser criado por su abuela. A partir de ese momento, Leonardo empezó a forjar su camino en solitario. Tras un matrimonio fallido que duró cinco años y en el que no tuvo hijos, decidió mudarse a La Paz en los años 90.

Actualmente Leonardo vive en el albergue para mujeres, niños y adultos mayores víctimas de violencia Mamá Benita, donde ha encontrado una nueva familia y un propósito. Sin embargo, la vida no dejó de presentarle desafíos. En 2024, enfrentó una difícil situación, la amputación de una pierna debido a complicaciones médicas.

“Lo que pasa que el médico me diagnosticó que si no me cortaba la pierna no iba a durar, no iba a llegar al año. Tomé la decisión por cuenta propia porque como no tengo familia”, explicó Leonardo Cota.