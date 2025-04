Les valió: Los Alegres del Barranco ofrecerán más conciertos en Jalisco

A pesar de estar bajo investigación por presunta apología del delito, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco ha anunciado nuevas presentaciones en Jalisco.

El grupo informó en sus redes sociales que se presentará el sábado 26 de abril en la Plaza de Toros de Villa Purificación, durante la Feria de la Piña, a las 18:00 horas, y el sábado 3 de mayo en la Plaza de Toros de Cihuatlán.

Estas fechas se suman a la polémica generada por su concierto del 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante la interpretación del corrido “El duelo del palenque”.

Este acto provocó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco por posible apología del delito, delito que puede ser sancionado con hasta seis meses de prisión según el artículo 142 del Código Penal del estado .

El 17 de abril, los integrantes de la banda comparecieron ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social de la Fiscalía del Estado, pero se abstuvieron de declarar, acogiéndose a su derecho constitucional .

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que deberán presentarse nuevamente a comparecer, señalando: “Acudieron, pero no declararon, digamos que se acogieron a su derecho a no declarar, pero pues van a tener que regresar. Yo creo que lo mejor era que de una vez declararan en su primera visita y evitar una segunda, pero pues no lo quisieron hacer, así se lo recomendó su abogado y tendrán que regresar”.

Tras el escándalo, el Gobierno Municipal de Tequila canceló la presentación de la agrupación programada para el 4 de mayo, argumentando que la decisión se tomó para velar por la seguridad de los ciudadanos y evitar la apología del delito .

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de Los Alegres del Barranco como consecuencia de este incidente .

A pesar de las investigaciones y sanciones, la agrupación ha decidido continuar con sus presentaciones en Jalisco, lo que ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre las autoridades.