Letrero queda colgado en cables eléctricos en La Paz

En la colonia Guerrero, en el municipio de La Paz, un letrero perteneciente a una tienda de una cadena cervecera tiene un ángulo de 45 grados de inclinación sosteniéndose peligrosamente sobre unos cables eléctricos. Los vecinos señalan que desde el paso del huracán Norma en octubre del 2023 no ha tenido solución.

Ubicado en la esquina de la calle 20 de noviembre entre 16 de septiembre, los colonos de manera anónima señalaron que temen por la integridad de los peatones y automovilistas que diariamente circulan por las vialidades antes mencionadas.

“Desde el huracán el año pasado en septiembre me parece que pegó muy fuerte, está el poste así. No han venido a arreglarlo, se supone que los de la cervecería tienen que venir, del Modelorama, pero creo que ahí le pusieron algo para detenerlo, pero sigue igual no se ha visto nada y está peligroso porque está ladeado, le puede caer a una persona o a un carro”.