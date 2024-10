Libros clave para conocer a Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura

La escritora surcoreana Han Kang obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2024 gracias a su intensa prosa poética, además de su habilidad para explorar las conexiones entre el cuerpo y el alma a través de sus textos; así lo planteó la Academia Sueca.

Con 53 años, Hang se posiciona como la primera mujer asiática y la primera escritora de Corea del Sur en obtener el Premio Nobel; por ende, es indispensable dar a conocer su trabajo.

La escritora surcoreana Han Kang, gana el Premio Nobel de Literatura

Cabe resaltar que la obra de Han Kang ofrece una mirada conmovedora sobre la condición humana, por lo que estos libros una excelente puerta de entrada a su literatura.

