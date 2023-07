Líder del SNTE criticado porque no resuelve los problemas de maestros cabeños: MSC

San José del Cabo, Baja California Sur-. El Movimiento Sindical Cabeño (MSC) inició en 2022 una lucha por los derechos laborales de los maestros y el personal de la educación, exigiendo mejoras salariales, servicios de salud y estabilidad laboral. Ante la falta de respuesta de las autoridades, el MSC llevó a cabo manifestaciones para hacerse escuchar.

Recientemente, Luis Miguel Ramírez Rivera, secretario general del MSC, hizo un llamado al magisterio sudcaliforniano para que tome en cuenta la falta de acción por parte de Elmuth Castillo Sandoval, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En un video compartido en redes sociales, Ramírez Rivera expresó su frustración ante la falta de acciones concretas por parte de Castillo Sandoval, calificándolo como alguien que solo se dedica a manejar papeles.

“Realmente me doy cuenta que para lo único que ha servido es para llevar y traer nada más documentos, porque no vemos ninguna solución, hoy por la tarde viene aquí a San José del Cabo y la pregunta es a ¿qué viene?, qué trae el profe, que avances trae, en febrero anunció, que ya empezaba la regularización, no ha pasado ninguna regularización, las plazas que se han dado son puras plazas pre jubilatorias que se dan año con año”.