Por efectos de Tormenta Tropical “Norma”, Liga Mexicana del Pacífico suspende partidos

Debido a la cercanía de la Tormenta Tropical “Norma” por Sinaloa, los encuentros en Los Mochis y Culiacán en la Liga Mexicana de Béisbol, se suspendieron hasta nuevo aviso, las series se jugarían durante el día domingo en dichas sedes.

Por lo que los encuentros entre Algodoneros de Guasave vs. Cañeros de Los Mochis y Sultanes de Monterrey vs. Tomateros de Culiacán no se llevarán a cabo y las segundas series se reanudarán en otra fecha.

El equipo mochiteco, defensor del campeonato y donde milita el sudcaliforniano Rodolfo Amador buscaba seguir en la parte alta del standing cuando chocará con la novena de Guasave en el estadio Emilio Ibarra Almada.

En la fecha inaugural, ante Hermosillo, los sinaloenses abrieron con un balance positivo ganando sus encuentros y llegaban a esta segunda ronda con la necesidad de seguir en la senda del triunfo.

Próximamente, la Liga Mexicana del Béisbol informará cuándo se reanudarán los encuentros, teniendo en cuenta que la Tormenta Tropical “Norma” recientemente golpeó Baja California Sur y se dirige al estado de Sinaloa.

