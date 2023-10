El Médano en Cabo San Lucas presenta daños catastróficos e incuantificables tras Norma

El panorama que dejó el huracán “Norma” tras su paso por la bahía de Cabo San Lucas es desolador. Los vientos devastadores causaron daños severos en la infraestructura. Desde el mediodía del sábado, equipos de colaboradores de restaurantes y de la Zona Marítimo-Terrestre (Zofemat) se han movilizado para realizar labores de limpieza con el objetivo de reanudar las operaciones lo más pronto posible.

Ricardo Araoz, presidente de la Asociación de Colonos “El Médano”, lamenta que, a pesar de los esfuerzos de limpieza, los daños en los establecimientos son tan significativos que resulta difícil cuantificarlos. Estima que tomará varios días antes de que puedan volver a operar con normalidad.

“Nos pegó muy fuerte, casi todos registramos afectaciones fuertes, vamos a permanecer cerrados por varios días. Vamos a ir aperturando poco a poco, ya que estemos en mejores condiciones, tenemos mucho por reparar. Desde ayer nosotros estamos limpiando la playa, no hemos dejado de limpiar. Cuando sabemos que va a llegar un huracán nos ponemos a limpiar. Si tú no vas a encontrar mucha basura, porque ya hemos sacado varios camiones de basura de ahí. No es una campaña la que nosotros implementamos, es una cultura la que se tiene cuando pasa un huracán”.