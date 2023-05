Nombra Musk a Linda Yaccarino como nueva CEO de Twitter

Lo que fue un anuncio este viernes es una realidad: Linda Yaccarino fue nombrada como la nueva CEO de Twitter, una veterana ejecutiva de medios que anunció meses atrás su retiro del cargo, noticia que fue confirmada por el dueño de la red social Elon Musk.

El pasado jueves, el magnate informó que había encontrado una nuevo CEO para hacerse a un lado y dejar el cargo que él mismo asumió el pasado 28 de octubre del 2022, cuando una de sus principales decisiones fue sacar a Twitter de la Bolsa de Valores y despedir a altos funcionarios de la red social.

En tanto, Yaccarino tuvo que dejar el cargo de presidenta de publicidad global y asociaciones del medio de comunicación NBCUniversal, al sostener en comunicado de prensa “ha sido un honor formar parte de Comcast NBCUniversal y dirigir al equipo más increíble. Hemos transformado nuestra empresa y toda la industria”.

Sus funciones en su nuevo cargo en Twitter arrancarán en poco más de seis semanas.

As soon as @LindaYacc is ready, we will do a Spaces where you can ask us anything

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023