Linkin Park lanza canción inédita con la voz de Chester Bennington

A más de seis años de la muerte de Chester Bennington, Linkin Park ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum recopilatorio “Papercuts”, programado para el 12 de abril, que contará con una canción inédita con la voz del difunto vocalista.

Tras el fallecimiento del músico estadounidense, surgieron diversas especulaciones sobre el futuro de la banda de Nu Metal. Se mencionó la posibilidad de que continuara con su segundo vocalista, Mike Shinoda. Incluso se llegó a manejar la posibilidad de que Bennington sería reemplazado por su propio hijo.

Sin embargo, el grupo ha decidido no reemplazar a su icónico vocalista, decisión que ha sido aceptada por los fans. Ahora, los músicos estadounidenses han compartido el lanzamiento de “Friendly Fire”, una nueva canción grabada en 2017 durante las sesiones del álbum “One More Light”. Esta canción no es un tema recreado por inteligencia artificial, sino que se trata de una de las últimas grabaciones de Bennington antes de su fallecimiento.

El video musical de “Friendly Fire” muestra fragmentos de la grabación de la canción y ya está disponible en varias plataformas digitales.

“Cuando empezamos a buscar una canción inédita para incluirla en nuestra colección de grandes éxitos quedé impresionado por el poder de la canción, el poder de la narración, el poder de la voz, el paisaje sonoro y de hecho pensé que estaba más cerca de lo que tal vez nos habíamos dado cuenta en ese momento”, explicó Brad Delson, guitarrista del grupo.

“Papercuts” es un álbum recopilatorio que contiene 19 de las canciones más importantes de la banda, incluyendo “Numb”, “In The End”, “Crawling” y “What I’ve Done”, entre otras.