Lista Gaby Agúndez para el reto olímpico

Gaby Agúndez se mostró contenta ante el hecho de encarar sus segundos Juegos Olímpicos en París 2024 el próximo mes de julio y agosto con la selección mexicana de clavados y defender su medalla de bronce en la plataforma de diez metros.

Agúndez celebró el hecho de que fuera tomada en consideración para una segunda participación en la máxima justa deportiva internacional, asegura que el camino no fue fácil, ya que cabe señalar que el proceso fue más corto y ella se mantuvo por año y medio con una lesión en la rodilla.

“Definitivamente me siento más que contenta el ver mi nombre ya en la lista oficial para participar en París 2024 me provoca una emoción indescriptible clasificada para mis segundos juegos Olímpicos me emociona me emociona el solo pensarlo y me siento muy orgullosa porque no ha sido un camino nada fácil ha sido un proceso bastante diferente a comparación de otros”.