Michelle Renaud es criticada por decir que las feministas quieren ser hombres

La actriz Michelle Renaud ha sido criticada en redes sociales por una serie de declaraciones que realizó en el podcast “Me late ser humano” de Irán Castillo, donde aseguró que “las feministas son mujeres que quieren ser hombres” y compartió la visión que tiene sobre los roles de género en la pareja.

Durante la entrevista, la actriz de telenovelas que actualmente es pareja del también actor Matías Novoa, criticó el movimiento feminista y compartió detalles sobre su relación. Mencionó que su actual esposo le ha hecho replantearse su postura sobre el feminismo y afirmó que antes de conocerlo, había tenido relaciones con hombres inestables que “no resolvían”, como ella tuvo que hacerlo.

Sin embargo, afirmó que desde que conoció a Novoa, ha experimentado una dinámica diferente en su relación, en la que él asume el papel tradicional del hombre como proveedor y protector del hogar, mientras ella se dedica al cuidado de sus hijos y a satisfacer las necesidades de su esposo, lo cual les ha funcionado bastante bien.

Esta perspectiva sobre los roles de género en la pareja, ha sido objeto de críticas y debate entre algunos usuarios, ya que si bien muchos apoyan la visión de la actriz, otros la rechazan.

No obstante, lo que causó aún más polémica fue cuando mencionó que, durante su relación, se dio cuenta de que ella tenía que “asumir el rol de la mujer”, algo que le costó mucho trabajo, especialmente porque en esta época en la que consideró que hay muchas mujer “buscan adoptar el papel del hombre”.

Asimismo, explicó que al inicio no estaba de acuerdo con las ideas de su esposo. Incluso mencionó que, cuando trató de cuestionarlo, él le reiteró que era su responsabilidad asumir el papel que le correspondía. Además, refirió que cuando solían iniciar discusiones o peleas, él le hacía ver que no se trataba de quién tenía más poder o control en la relación, sino de encontrar soluciones juntos.

“Me encanta, porque con Mati me pasó algo que yo le decía a mis tías que para mí era maravilloso. Que de pronto yo me quería pelear por algo y le decía la primera frase, cualquier cosa y él me decía: ‘No, espera, no podemos empezar así, porque me estás tratando de hacer menos. Entonces, esa frase no, porque no se trata de quién puede más, se trata de que solucionemos esto’. Hasta me sentía súper inmadura, me hizo aprender a comunicarme, yo no sabía comunicarme”.