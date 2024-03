Diputado de BCS propone eliminar cobro de estacionamiento en centros comerciales

El legislador federal Alfredo Porras Domínguez presentó una propuesta para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta propuesta busca obligar a los centros comerciales a no cobrar por las primeras dos horas de estacionamiento a los clientes que consuman dentro de sus establecimientos.

El diputado expresó su desacuerdo con la práctica de cobrar por el servicio de estacionamiento, señalando que la mayoría de los centros comerciales no se hacen responsables por los daños que puedan ocurrir a los automóviles. Subrayó la importancia de que las empresas proporcionen espacios seguros para que los ciudadanos puedan estacionar sus automóviles.

“Habido muchos conflictos y problemas en los establecimientos porque la ley les obliga a contar con estacionamientos, pero no los obliga a cobrar y ellos están haciendo ese cobro, pero aparte no se responsabilizan de tu vehículo. Yo estoy de acuerdo del que no compra le cobren, pero si lleva un producto, ellos están pendientes de sus mercancías, de sus servicios y nosotros vamos a adquirirlas. Nosotros necesitamos un espacio para que nos faciliten, no para que nos lo cobren”.