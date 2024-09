Con canción y lágrimas en los ojos, AMLO termina sexenio con última mañanera

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este lunes 30 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) culmina su sexenio con su habitual conferencia de prensa, mejor conocida como mañanera, desde Palacio Nacional.

Poco después de las 07:00 horas, el mandatario mexicano apareció junto con otros miembros de su gabinete, como Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, para firmar dos reformas constitucionales que recientemente fueron aprobadas por el Congreso: el paso de la Guardia Nacional a la Sedena y de pueblos indígenas.

“Le va a dar solidez, permanencia, disciplina y manejo honesto. Sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada y de cuello blanco, que se mantenga siempre la frontera entre delincuencia y autoridad”, aseguró.

Después de esto, se dispuso a hacer un recuento de todo, lo que consideró, logró durante estos seis años en materia de salud, obras públicas, empleo, seguridad y por supuesto, sobre la puesta en marcha de sus becas del bienestar.

“La mañanera fue para informar, aclarar, ejercer el derecho de réplica y que un grupo no acapare todo lo relacionado con la comunicación”, expresó AMLO.

Más tarde, el presidente mexicano no pudo evitar romper en llanto cuando vio a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller y otros intérpretes cantar una canción que relataron su sexenio.