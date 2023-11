¡Por fin! La historia del dios del engaño está completa y vaya manera de completarla. La segunda temporada de Loki ha llegado a su fin esta semana, brindando una historia maravillosamente bien construida, dejando a sus fans asombrados por su calidad y, claro, su final. Pero, ¿dónde nos quedamos? Recapitulemos juntos desde donde nos dejaron en la primera temporada.

Tras los eventos de Avengers Endgame, Loki Laufeyson (Tom Hiddleston) usó el Teseracto (el cubo cósmico azul de la primera película de los Avengers) para escapar después de perder una guerra que él quería iniciar en la tierra y después ser capturado por su hermano Thor y el resto de los Avengers. Su escape no salió del todo bien, pues la organización TVA, encargada de salvaguardar la “Sagrada Línea del Tiempo”, lo captura y lo retiene en sus instalaciones, ya que Loki debía ser encarcelado y enjuiciado por sus crímenes en la línea temporal normal; pero al no cumplir esto y escapar, la TVA interviene, tratando de que esos eventos importantes realmente sucedan.

Como ya se imaginaran, este cuate armó un desm… desastre en grande y dio con el creador de la TVA en persona; Aquel que Permanece (Jonathan Majors), una variante de Kang El Conquistador, un villano icónico de Marvel Comics. Loki llega acompañado de Sylvie Laufeydottir (Sophia Di Matino), una variante femenina de Loki mismo en otra línea temporal. Toda esta travesía termina con Sylvie sedienta de venganza por la destrucción de su línea temporal a manos de la TVA, desviviendo a Aquel que Permanece, causando un desastre en la “Sagrada Línea del tiempo”, creando nuevas líneas temporales, destruyendo otras, no, no, no, que pa’ qué les cuento.

Bueno, ahora sí, con la temporada 2. Un efecto adverso ocurrió en el cuerpo de Loki después de aquel catastrófico evento; ahora puede moverse en el tiempo, pero no a voluntad. Pasado, presente, futuro, Loki ya no entiende ni maíz paloma y está buscando ayuda, primeramente con su amigo de la temporada anterior, Mobius (Owen Wilson), el agente de la TVA, este lo conectará con el mejor apoyo que conoce, O.B. (Ken Huy Quan), el ingeniero mayor en la TVA, este personaje será clave para entender el por qué Loki viaja involuntariamente por el tiempo y para tratar de solucionar la desastrada que quedó en la “Sagrada Línea del Tiempo”, junto con el resto del equipo, Sylvie, Casey (Eugene Cordero) y B-15 (Wunmi Mosaku).

Me atrevo a decir, que la segunda temporada supera a su predecesora, con 6 impresionantes capítulos de disfrute puro y nada de relleno, Loki te mantiene al filo del asiento, haciéndote reír, impresionar, llorar o todo al mismo tiempo. Si tuviera que describir la temporada en palabras, serían: Lealtad, amor y sacrificio. Cabe mencionar que en esta temporada no se sacan nuevos problemas de la manga, sino que complementa todo el viaje del personaje desde su primera aparición en la pantalla grande hasta su último episodio, siendo este el mejor de las dos temporadas a mi parecer (llamado “Un glorioso propósito”). La historia, las actuaciones, la música y los nuevos poderes de Loki sobresalen en esta espectacular continuación. Marvel por fin entrega un proyecto muy sobresaliente de entre todo su catálogo (aparte de los Guardianes de la Galaxia) desde hace unos 5 años para acá. Si llegaste hasta aquí, no me queda más que agradecer tu tiempo y apoyo ¡Gracias totales!

Ficha Técnica

Episodios: 6

Duración de episodios: 50 min aprox.

Creación: Michael Waldron

Guion: Eric Martin, Michael Waldron, Katherine Blair

Cast: Tom Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter

¿En qué idioma recomiendo verla? Español Latino e Inglés

¿En dónde pueden verla? Disney+