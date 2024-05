Lolita Cortés se encuentra a Wendy Guevara tras llamarla “celebridad sin talento”

Lolita Cortés se enfrentó cara a cara con Wendy Guevara en el final de “La Más Draga”, después de decir que la influencer no es una artista porque considera que no tiene talento. Estas tensiones surgieron después de que la actriz se negara a colaborar con la creadora de contenido, argumentando que para ella no hacía nada más relevante que solo ser una celebridad.

La integrante de “Las Perdidas” compartió la conducción del evento con Roberto Carlo, mientras Lolita desempeñaba el papel de jueza. Cuando llegó el momento de que Wendy presentara a la “Jueza de Hierro”, lo hizo de manera irónica, haciendo referencia a las recientes declaraciones de la actriz. Dejó en claro que no se tomó personal la situación.

“Hablando de ciertas declaraciones, quiero presentar a una mujer que sí tiene talento, que sí está preparada. ¿Por qué se ríen? No empiecen conmigo. Con mucho respeto, quiero que pase aquí este jurado, la señora Lola Cortés”, expresó Wendy de manera sarcástica.

Además, le expresó su admiración a Lolita y aseguró que aunque la había visto en televisión, nunca había tenido la oportunidad de conocerla en persona hasta ese momento. También aprovechó para dirigirse al público, afirmando que no entraría en conflictos con Lolita y que no les daría el gusto.

“Me siento muy honrada de ser parte de nuestra comunidad. Cuánto trabajo nos ha costado abrirnos espacio en la sociedad y ser aceptados como somos, con nuestras locuras, con nuestra bisexualidad. Gracias a todos”, añadió.

Algunos usuarios consideraron que, en lugar de ofrecer una disculpa a la influencer o seguirle el juego, Lolita evadió completamente el tema y contestó de manera sutil.

“Una cachetada con guante blanco”, “Wendy la destruyó sin tocarla a la tal Lola”, “Pero nunca le contestó a Wendy”, “Lola quería salir corriendo después de esto”, “La Lola no supo qué hacer jaja”, comentaron algunos.