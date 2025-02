“Lord Carwash” ofrece disculpa pública tras altercado en Los Cabos

Luego de que se viralizara un video donde un cliente perdió el control en un carwash de Los Cabos, causando indignación en redes, ha salido a la luz una nueva grabación en la que el hombre, identificado como “Miguel”, reconoce su error y ofrece una disculpa pública.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Miguel solicitó un servicio de lavado y aspirado por 190 pesos. Sin embargo, en aparente estado de ebriedad, reclamó que le habían cobrado 1,200 pesos, lo que derivó en una discusión con una empleada, a quien insultó y amenazó con causar destrozos.

El video del altercado se viralizó y generó críticas en redes. Ahora, en una nueva grabación, Miguel admite que el alcohol influyó en su reacción y ofrece disculpas por su actitud.

“Hola a todos, como saben hay un vídeo circulando donde tengo un comportamiento muy inadecuado, no hay pretextos, mi actitud obviamente no fue la ideal, reconozco que sí falté el respeto, hice las cosas mal, estaba tomado y la verdad es que no me pude quedar con el sentimiento de lo que había hecho porque la verdad tengo una buena relación en general con la chica porque he sido cliente del lugar desde hace años, la verdad ese día tuve una pelea con un amigo, estaba tomado y bueno, no justifica nada, solamente quería hacer una disculpa pública”.