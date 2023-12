Loret de Mola asegura que Harfuch se fue de México por amenazas del crimen organizado

El periodista Carlos Loret de Mola hizo fuertes revelaciones en su columna de hoy, pues afirmó que el exsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, escapó de México tras recibir amenazas de un grupo criminal.

Según contó en su espacio, publicado en el diario El Universal, García Harfuch salió del país luego de recibir la alerta de que podría estarse organizando otro atentado en su contra, como el ocurrido hace tres años.

Según lo dicho por el periodista, Harfuch fue notificado, personalmente, por el general Audomaro Martínez Zapata, quien le pidió que se fuera a México, y así disminuir las probabilidades de un atentado.

“Que le suceda algo a Omar García Harfuch, además de la lamentable tragedia personal, significaría también un golpe político brutal para el gobierno y para el partido, en plena campaña”, destacó Loret.

Luego de que se publicara la columna del comunicador, el exaspirante a la alcaldía de la Ciudad de México, respondió con que las amenazas nunca han sido un impedimento para servir a su país.

El ex secretario lo niega para no dañar la campaña morenista, pero sabe que las amenazas que recibió -y que merecen todo repudio- marcaron su fecha de salida del país, mucho antes de las “vacaciones”. Lo sabe también su círculo íntimo de colaboradores. Me sostengo en cada línea… https://t.co/RbrPLWXTiK

— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) December 19, 2023