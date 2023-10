En Los Cabos 30 mil turistas fueron resguardados en hoteles por “Norma”

La tormenta tropical “Norma” ya ha abandonado el territorio de Baja California Sur, lo que ha permitido al sector hotelero comenzar la evaluación de daños y la limpieza de sus áreas principales.

Lilz Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, informó que más de 30,000 huéspedes se resguardaron en los diversos desarrollos turísticos afiliados a la asociación durante el paso de la tormenta.

En cuanto a los daños sufridos por los hoteles, la representante del sector hotelero destacó que se limitaron a filtraciones menores y daños en jardines.

“Afortunadamente, no hubo daños mayores en la infraestructura hotelera. Si registramos filtraciones, algunos daños en los jardines, pero no pasó a mayores. Se resguardaron tal y como lo dictan los planes de contingencia; no se registraron incidentes con los huéspedes que se quedaron resguardados en sus cuartos. Con las salidas anticipadas que se registraron y las cancelaciones que se registraron, cerca de 30 mil, poco más de 30 mil huéspedes se resguardaron en los hoteles de la asociación. Sin contar los demás turistas que llegan en otras formas de hospedaje”.