Los Cabos sin regulaciones de construcción ante huracanes

El paso del huracán “Otis” por Acapulco causó daños en el 80% de la infraestructura turística del puerto, generando preocupaciones a nivel nacional sobre las pautas de construcción para resistir fenómenos hidrometeorológicos.

En una entrevista con Próspero Tapia, presidente del Colegio de Arquitectos Sección Los Cabos, se destacó la falta de pautas claras en el reglamento de construcción relacionadas con los materiales que deben utilizarse para hacer las edificaciones más resistentes a los vientos huracanados. A pesar de ciertos lineamientos para estructuras y cimientos, se sabe que muchas constructoras emplean materiales menos resistentes en las paredes perimetrales de casas, hoteles y edificios, lo que los deja altamente vulnerables.

“Realmente el reglamento de construcciones no tiene un capítulo específico en relación con las ventanas, las cuales son las partes más frágiles. Como podrás observar en todos los casos, y así mismo no se cuenta con una regulación específica a las paredes laterales o las paredes perimetrales cuando se hacen con materiales no tan resistentes como el concreto, inclusive hasta el block. Realmente creo que debería de implementarse este capítulo, no existe en el reglamento. El reglamento si es muy consciente de la estructura y la cimentación, pero hacen muy vulnerables las partes que acabo de mencionar”.