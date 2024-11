Investigar sin prejuzgar: Luisa Alcalde sobre denuncias al Ayuntamiento de La Paz

La presidenta nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Luisa María Alcalde Luján, fijó su postura sobre las denuncias de corrupción contra el Ayuntamiento de La Paz, encabezado por Milena Quiroga Romero. La dirigente enfatizó que deben realizarse las investigaciones correspondientes, pero pidió evitar prejuzgar y esperar los resultados de las mismas.

Esta situación surge tras interponerse denuncias ante la Contraloría Municipal de La Paz y la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, relacionadas con el presunto uso indebido de recursos públicos en la contratación de Chayanne. Los denunciantes alegan opacidad en el proceso y un supuesto favorecimiento a una empresa privada.

Que se hagan siempre las investigaciones, siempre que haya denuncias, hay que llevar a cabo la investigación. En eso no hay ningún problema. Lo que hemos dicho siempre es transparencia, es que no haya impunidad y que, si se presentan denuncias, se tienen que investigar. No se puede prejuzgar de inicio, simplemente llevar a cabo las investigaciones con independencia”, declaró Luisa Alcalde.