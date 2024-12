¡Ayuda a Lupita a vencer el Lyme! Ofrecerán concierto con causa en La Paz

La Parroquia Espíritu Santo en La Paz será escenario de un concierto de fin de año con causa el próximo 30 de diciembre. Este evento busca recaudar fondos para apoyar a Lupita Ramírez Ruvalcaba, una madre y esposa que enfrenta una ardua batalla contra la enfermedad de Lyme y sus complicaciones.

Entérate: Inteligencia artificial revoluciona la investigación médica

Lupita, de 37 años, vive en La Paz y es madre de dos niños, uno de ocho años y otro de seis años. Hace cuatro años, luego de la picadura de una garrapata, comenzó a experimentar síntomas como debilidad, mareos y otros problemas de salud que, tras diversos diagnósticos erróneos, finalmente la llevaron a ser diagnosticada con Lyme y coinfecciones como Anaplasma y Bartonella.

“Por pura providencia de Dios fue que yo pude dar con una persona que pasó Lyme por 15 años […] Ella me fue orientando. Fue una luz en el camino. Ella me orientó y pudo hacer que tuviera contacto con una doctora muy buena que hay en Chihuahua, y ella es la que me ha estado ayudando muchísimo.

Pude hacerme estudios. Salí positivo de Anaplasma y de Bartonella, con alta posibilidad de Borrelia también”, explicó Lupita a través de un video.