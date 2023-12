Macaulay Culkin recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Macaulay Culkin, actor conocido por haber interpretado a Kevin McCallister en la película “Mi pobre angelito”, recibió finalmente su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes 1 de diciembre.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de su hijo, su esposa Brenda Song, Catherine O’Hara (quien interpretó a su madre en la película), sus hermanos Rory Culkin y Quinn Culkin, además de sus amigos Paris Jackson y Seth Green.

El actor de 33 años lució bastante elegante, vistiendo un traje negro y mostrándose muy contento junto a su familia. Además, el evento resultó bastante emotivo, ya que O’Hara pronunció un discurso muy maternal donde elogió a Culkin por su talento y su sentido del humor.

La actriz también expresó con mucho orgullo que él merece esa estrella, ya que “Mi Pobre Angelito” es una sensación global y le agradeció por incluirla en este momento tan especial.

Las redes comenzaron a felicitar al actor y recordar la escena de la película en la que O’Hara abraza a Culkin. Compararon ese abrazo con el que le dio ahora, tras recibir dicho reconocimiento.

I COULD NOT LOVE THIS MORE!#HomeAlone #MacaulayCulkin pic.twitter.com/BUc3mo1mA5

