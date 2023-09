Madres buscadoras inconformes por investigaciones en casos de desaparecidos

En pleno desarrollo de las jornadas integrales por casos de desaparecidos a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), madres buscadoras del colectivo “Búsqueda X La Paz” irrumpieron en el lugar para exigir a las autoridades que existan avances y resoluciones de todas las carpetas de investigación en activo por la no localización de personas en Baja California Sur.

Madres buscadoras exigen avances en casos de desaparición

Las integrantes de “Búsqueda X La Paz” estuvieron de acuerdo en que pese a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas ante las instituciones penales y de justicia, poco o nada se ha hecho para resolver los casos de desaparición. En muchos de los casos, se trataría de desapariciones forzadas que datan de hace años y los cuales, no han podido ser resueltos hasta ahora.

“Queremos respuestas, ya no queremos burlas, ya estuvo bueno que en la fiscalía no hagan nada y que nomas nos quieran ver la cara y jugandonos el dedo en la boca, ya estuvo bueno de sus burlas. ¿Alguien tuvo respuesta de sus carpetas? ¿Nadie? -Nada, nada-, mi desaparecido tiene medio año y hasta ahorita una sola respuesta no tengo”.