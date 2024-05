Maestros de BCS: Paro de labores latente si no se cumplen promesas de pago y plazas

Tras un mes de paro de labores, el magisterio de Baja California Sur llegó a un acuerdo con el gobierno estatal el pasado 27 de mayo, lo que permitió el retorno a clases. Aunque se logró un acuerdo para el pago de quinquenios, los maestros destacaron que aún no se han cumplido otros compromisos, como el otorgamiento de 2,800 plazas pendientes a maestros eventuales. Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño, anunció que durante la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado, exigirán el cumplimiento de los acuerdos establecidos en 2022.

“Los maestros estamos determinados a la llegada del presidente de la república al municipio de Los Cabos, queremos increpar para solicitarle el apoyo pendiente que tiene con nosotros. Tiene viniendo desde hace varios años diciendo que nos va a traer plazas, esto es lo que aún nos mantiene unidos y en cuanto a los compañeros que tenemos el tema de las horas compensadas. Debemos aclarar que en este movimiento se debe al pago de los quinquenios en 2025, pero no se llegó a ningún acuerdo en el rezago de las 2,800 plazas que se requieren”.

El magisterio sudcaliforniano enfatizó que, de no recibir el pago de sus quinquenios para el próximo 15 de junio, volverán a realizar un paro de labores. Ramírez Rivera destacó que el gobierno federal también está incumpliendo con los acuerdos para generar las plazas restantes, lo que podría llevar a los maestros a no iniciar el próximo ciclo escolar.

“Se activaría en caso de que los compañeros no tengamos el pago el 15 de junio, en ese caso entramos en paro el 16 de junio. De igual forma si no se ve reflejado el pago el 15 de enero de 2025, nos iremos a paro el 16 de enero. En cuestión de las plazas estamos trabajando para ir a la Ciudad de México a gestionar el recurso. Inmediatamente iniciando el ciclo escolar y de no haber respuesta, tendríamos que ver que tipo de manifestación organizaremos”.