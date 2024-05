Maestros amenazan con manifestarse durante visita de Claudia Sheinbaum a Los Cabos

Al no recibir respuesta satisfactoria por parte del gobierno del estado en el pago del 100% de los quinquenios, maestros de Los Cabos amenazaron con manifestarse el próximo viernes 10 de mayo durante la visita al municipio cabeño de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheiunbaum Pardo.

Docentes denunciaron la falta de voluntad por parte de las autoridades para resolver el conflicto, derivado de esta situación, la mañana de este miércoles un contingente de más de 50 automóviles realizaron un gallo vehicular desde Cabo San Lucas a San José del Cabos, para buscar presionar al gobierno con el pago de sus quinquenios, comentó el líder del Movimiento Sindical Cabello, el profesor Luis Miguel Ramírez Rivera.

De las 209 escuelas de educación básica en el municipio, 198 se encuentran en paro de labores, a la espera de lograr que les paguen la totalidad de sus quinquenios.

Referente a las declaraciones del gobernador Víctor Manuel Castro, sobre que se le había ofrecido una solución a los docentes con el pago del 50% de sus quinquenios, Luis Miguel respondió que el gobierno estatal no ha tenido la voluntad de negociar.

“Aquí en San José del Cabo somos 5,600 compañeros que estamos en paro, estamos hablando de 209 escuelas de las cuales 198 se encuentran en paro. Las demás son dependencias de compañeros que trabajan en el SNTE, ellos están apoyando lo que dice el sindicato; en esa parte nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Nosotros tenemos disposición, él no tiene propuesta. El llegar y decirte que solo tiene el 50%; eso no es negociar. Eso es decir es lo que tengo y si quieres. Entonces en el mensaje que dio el día de ayer que mil millones, no es dinero de él; se paga con nuestras prestaciones, las deducciones del ISSSTE que se nos hace quincenalmente”.