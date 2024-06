Magisterio advierte posible nuevo paro si no se cumplen pagos de quinquenios

El pasado 23 de mayo, el magisterio sudcaliforniano decidió poner fin al paro de labores tras llegar a un acuerdo con el gobierno del estado sobre el pago del 100% de los quinquenios. Según lo estipulado en el acuerdo, se pagará el 71.25% el próximo 15 de junio.

El líder del Movimiento Sindical Cabeño, profesor Luis Miguel Ramírez Rivera, explicó que esperan que el próximo fin de semana se haga efectivo el pago pendiente de los quinquenios, además de la entrega de plazas pendientes a los maestros eventuales. Advirtió que, de no cumplirse con estos compromisos, se analizará la posibilidad de un nuevo paro de labores en todo el estado.

“Quedamos que, si no había ningún depósito, nosotros al día siguiente íbamos a convocar a paro, esa sería la situación. Incluso después de que se nos pague eso, y esa semana no vemos lo de las plazas, vamos a hacer una reunión virtual en todo el estado, buscando definir qué acciones vamos a hacer entrando el ciclo escolar. Algunos compañeros que no tienen plaza, y tienen más de 15 años trabajando, como es el caso de compañeros de nivel primaria, secundaria y preescolar que ya tienen tres quinquenios trabajando, pero al no contar con base no se les va a dar el beneficio”.