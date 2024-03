“La quería viva para que sufra” lo mismo que yo, dice mamá de Camila sobre mujer linchada

El caso de Camila, la pequeña de ocho años que fue presuntamente secuestrada y asesinada en el municipio de Taxco, en Guerrero, ha generado una ola de indignación entre todos los mexicanos, quienes exigen que haya justicia por la menor que solo quería jugar con su vecina.

La mamá de la pequeña, identificada como Magui, ofreció una entrevista a varios medios de comunicación, luego de despedir a su hija, y, entre otras cosas, aseguró que ella no estuvo presente durante el linchamiento a la mujer que presuntamente habría secuestrado y asesinado a su hija.

“Yo no siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería. Para la persona que está diciendo, yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo, pero ella pudriéndose en la cárcel, por lo que le hizo a una niña que lo único que hacía era querer a su hija”.

Lo anterior, luego de que una multitud enardecida y cansada de la inacción de las autoridades en Taxco, acudiera al domicilio de Ana, una de las responsables en el caso, la sacara de su casa, junto a otros dos hombres, y los golpeara brutalmente.

Policías, como pudieron, lograron trasladar a Ana ante las autoridades correspondientes para que comenzara su proceso legal, no obstante, murió debido a las heridas de gravedad que presentó, mientras que los otros dos hombres, sus hijos, se encuentran estables, pero graves.

Ante las declaraciones que hizo el titular de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, sobre que la mamá de la pequeña tuvo responsabilidad de lo que ocurrió, ella aseguró que su única culpa fue confiar en las personas incorrectas.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”.