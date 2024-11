“Agua sí, negocio no”: Vecinos se manifiestan exigiendo agua potable en Cabo San Lucas

Desde las 3 de la tarde del viernes 1 de noviembre, un contingente de aproximadamente 60 personas recorrió el bulevar Lázaro Cárdenas en la zona turística, exigiendo al Ayuntamiento de Los Cabos una solución a este problema. Los manifestantes señalaron que no pueden seguir pagando el elevado costo del agua por medio de pipas, como en el caso del señor Marco García, vecino de la colonia Lagunitas Dos.

“Nuestro problema es que no nos han surtido agua en 40 días, desde el mes de septiembre no contamos con el servicio. No tenemos agua, tenemos que estarla comprando; para las pipas si hay agua, para ellos si y las colonias no. Tenemos que estarle pagando al señor pipero el servicio del agua que ellos compran. No es justo que estén haciendo negocio con nuestra necesidad”.