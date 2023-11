Marchan por feminicidio de la doctora Ali Suárez en La Paz

Un 17 de septiembre, la señora Verónica perdió comunicación con su hija, la Doctora Ali Jasel Suárez, en el municipio de Los Cabos. Ese día, fue la última vez que la escuchó y pudo platicar con ella. A las horas, le notificaron que había sido localizada muerta en una maleta, y que había sido asesinada en su departamento, por su vecino y compañero de trabajo, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ali Jasel, una joven doctora, oriunda de Santa Rosalía y con inmensidad de propósitos y sueños por cumplir, como relató una de sus primas, se sumó a las cifras de mujeres, víctimas de feminicidio que día con día se presentan en México:

“Era muy buena, muy buena, amaba su profesión y era muy buena”, comentó

Por ello, a dos meses del feminicidio de la doctora Ali Suárez, familiares se manifestaron y marcharon este 17 de noviembre, desde el Parque Morelos hasta la explanada del Palacio de Gobierno, en la capital del estado.

“Pena máxima para el feminicida”, “Ali, escucha, esta es tu lucha”, gritaban; mientras la señora Verónica, rodeada de globos blancos, entre lágrimas y sollozos, miraba las velas y carteles que sus familiares prendían y acomodaban en honor a su hija, pero sobre todo, exigiendo justicia.

La señora Verónica marchó, marcha y marchará, mes con mes, cada 17. Para ella, ese número la marcó de por vida. Nunca creyó encontrarse en una situación así; “¿quién nos asegura que mañana no nos pueda pasar a nosotras?”, expresó.

“No tiene por qué ninguna mujer sufrir lo que sufrió mi hija, ni cualquier otra mujer que, como tú dices, otras madres que han perdido a sus hijas o que las violentan; vaya, que las han matado, les han hecho diferentes cosas, diferentes situaciones. Lo que pasa es que perdí comunicación con ella y le pedí a amigos de ella que fueran a su departamento, para ver qué era lo que pasaba, y así fue como nos dimos cuenta…”, declaró

Una nunca sabe lo horrible que es hasta que lo vive, decía la señora Verónica; acontecer estos hechos, reconocer la violencia de género que día con día sucede en el país y el estado, comprender a todas las madres buscadoras que luchan diariamente por la justicia de sus hijos e hijas.

“Ahorita de este lado como estoy, entiendo muchas situaciones que yo miraba y que yo estuve de lejos; y muchas veces te preguntas: “¿pero por qué esto?”, “¿por qué aquello”?, ¿”por qué no por aquí?”, “¿por qué no por allá?” Pero ahora entiendo que es una mezcla de dolor y de impotencia, de que no puede hacer uno nada y que está en manos de otra gente, o que muchas veces depende de que las personas correspondientes hagan o no hagan su trabajo”, manifestó

Así, cada 17 del mes, se convertirá en un día de marcha, de recuerdo, de lucha y sororidad por Ali, y por todas las que no están. La próxima se realizará en la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Baja California Sur (PGJE BCS), y se invita a que los medios masivos se unan con respeto, sin revictimización de los hechos.

Cabe mencionar que en marzo de 2024 se llevará a cabo la audiencia en donde se expondrá la carpeta de investigación, misma que contendrá todas las evidencias correspondientes para dar seguimiento al caso.

Recordemos que en los últimos cuatro años, el estado ha registrado 21 feminicidios, de acuerdo con la PGJE BCS.

GCC