“Las autoridades pudieron evitarlo”; mujeres opinan sobre el feminicidio de la Dra. Ali Suárez

El 17 de septiembre, la comunidad sudcaliforniana se estremeció con la noticia del feminicidio de la Doctora Ali Suárez, en el municipio de Los Cabos. A las horas, el suceso formó parte de la opinión pública.

Cuarta manifestación en Cabo San Lucas por feminicidio de la doctora Ali Suárez

Poco a poco los días pasan, las noticias sobre este caso disminuyen, pero es terrible saber que, desgraciadamente, vivimos en un país en el que ni en nuestra propia casa, ni en nuestro trabajo, estamos seguras.

Justo a casi medio mes del feminicidio de la Dra. Suárez, decidimos platicar con algunas mujeres de la capital del estado para compartir opiniones y comentarios en torno a la violencia feminicida, y especialmente sobre el desgarrador caso.

Para Mónica, las autoridades no nos cuidan, y no existe realmente una intención y una decisión por erradicar la violencia contra las mujeres:

El sistema machista y patriarcal, permite la libre realización de estos actos; pues, más allá de una detención y condena hacia el feminicida, nada es más grave que la muerte de una mujer por el simple hecho de ser mujer, comentaron las jóvenes:

“La verdad es que es triste, es de rabia… Porque es algo que se pudo haber prevenido. El presunto feminicida, porque lo presentan como homicida y realmente es un feminicida, ya era acosador, era violento, era una persona que ya tenía denuncias; entonces yo creo que es mucha rabia también hacia este sistema que sigue tapando y sigue diciendo “no pasa nada”, “ahí tú como mujer te tienes que aguantar”… Y pues basta, basta de tener que aguantar y soportar a hombres machistas y misóginos. Y, tal vez Ali ya no está, pero vamos a seguir levantando la voz”, expresó una joven.

“Es algo muy feo, o sea, es algo, siento que impacta más cuando sabes que pasó muy cerca de ti; y especialmente ella siendo doctora del área de, o sea, de medicina y saber que su feminicidio fue un compañero suyo, que probablemente ya habían indicios, o sea, ya se sabe que… Bueno, tengo entendido que el muchacho no le acosaba, pero tenía como una fijación sobre ella y por ejemplo, tengo entendido que también los vecinos llegaron a ver algo y no me imagino el impacto que debe tener a sus compañeros que hallaron el cuerpo… Qué cosa más fea”, señaló otra joven.

“Se me hace horrible y también me recuerda que pasa diario, pasa todos los días, y en comunidades marginadas que no nos imaginamos los números porque no los tenemos. Y pues sí, es importante seguir todos los días luchando”, mencionó otra joven.