Es oficial, Marina queda a cargo de los aeropuertos públicos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que a partir de hoy de manera “formal”, el Aeropuerto de la Ciudad de México queda a resguardo de la Secretaría de Marina.

“Sí, la Secretaría de Marina va a estar a cargo del Aeropuerto de la Ciudad de México, ya está a cargo del control de la vigilancia del aeropuerto (…) ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas”.