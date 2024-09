Más de 300 maestros de Los Cabos no han recibido el pago de su quincena

Fue a través de redes sociales que el Magisterio Cabeño denunció de nueva cuenta problema en el pago de su salario.

Hasta el 01 de septiembre más de 300 docentes han denunciado que no se les ha realizado el pago correspondiente de la quincena, ocasionado un sin fin de señalamientos hacia la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur.

Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño, señaló que el magisterio sudcaliforniano continúa con problemas en el pago de sus prestaciones, según lo declarado por el profesor Ramirez, esto se debe a que los maestros no han querido firmar un documento para conocer la compatibilidad de horarios del servicio que prestan en los diferentes planteles educativos.

El motivo por el cual los docentes no han firmado dicho documento, es que denuncian podría estar amañado, siendo utilizado a favor de la SEP; afectando los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

“Gobierno del Estado si nos retiene los impuestos, pero no nos da las prestaciones, no me da las prestaciones que llegan al inicio del año. Seguimos siendo compensados, y ahora al parecer la situación se detona porque no firmamos una compatibilidad del horario que nos estaban pidiendo. En todo caso quien mejor que la SEP para saber cual es mi horario matutino y vespertino. Entonces como nosotros ya tenemos miedo a firmar cualquier documento, porque ellos casi siempre hacen un documento amañado para que nosotros firmemos y ellos lo utilizarían a su favor o delegan algún término dónde nosotros salimos afectados”.