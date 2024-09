Es alarmante la sobrerrepresentación; no se está respetando el voto de la gente: Zatarain

A nivel nacional cámaras empresariales, sociedad organizada y sobre todo los partidos de oposición como el Partido Acción Nacional (PAN) han señalado que la sobrerrepresentación del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no solo altera el balance político; además vulnera la confianza de la ciudadanía en la ley y las instituciones.

Referente a este tema la senadora de la república por Baja California Sur, Susana Zataraín, señaló que no se está respetando la voluntad del voto de los electores; atentando además con una lucha de años por tener un país democratico, equilibrado y libre.

“Hemos luchado por años por tener un país democratico, con equilibrios, libre y sobre todo que no se está respetando el sufragio de la gente. No están subrepresentando; eso quiere decir que los votos que los ciudadanos dieron al PAN el pasado 2 de junio no lo están respetando con la cantidad de diputados que va haber en esta legislatura. Es alarmante la sobrerrepresentación; que tengan más diputados y espacios en la cámara de diputados que la cantidad de votos que tuvieron”.