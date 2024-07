“Phryge”, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos París 2024 (VIDEO)

A unos días del arranque de los Juegos Olímpicos París 2024, el Comité Organizador recordó al mundo que Phryge olímpica es la mascota oficial de este importante evento deportivo internacional. Este personaje, inspirado en los tradicionales gorros frigios (bonnet phrygien, en francés), ha sido diseñado para encarnar los valores de libertad y solidaridad que representan tanto a la República Francesa como al espíritu olímpico.

La Phryge olímpica se destaca por su diseño único y lleno de historia. Con la forma característica del gorro frigio, esta mascota está adornada con los colores azul, blanco y rojo de la bandera tricolor francesa, y lleva orgullosamente el logo dorado de París 2024 en su pecho. Este diseño no es solo estético; busca transmitir un mensaje poderoso sobre la libertad y la capacidad del deporte para transformar vidas.

