Colectivos denuncian irregularidades en fosas clandestinas de Los Cabos

El martes 9 de julio se informó sobre el hallazgo de tres nuevas fosas clandestinas en el municipio de Los Cabos, ubicadas en la misma zona donde se descubrieron otras dos el domingo anterior.

Los esfuerzos de búsqueda continúan en el lugar, con colectivos locales sugiriendo la posibilidad de encontrar más cuerpos.

Durante una transmisión en vivo, Rosalba Ibarra Rojas, representante del colectivo Búsquedas San José del Cabo, mencionó que estas operaciones se están llevando a cabo en una propiedad privada.

Ante esta situación, destacó la necesidad de que el fiscal competente obtenga una orden de cateo lo más pronto posible para recuperar los cuerpos, una medida que hasta el momento aún no se había concretado.

“Sucedió algo muy desagradable y que yo no quiero dejar pasar esto, porque el día de hoy (martes) que llegamos no estaba todavía la orden de cateo, los dos cuerpos encontrados desde el día domingo seguían el día de hoy todavía en la zona destapados, expuestos, con el peligro de que la fauna pudiera llevarse parte de los restos. El lugar está resguardado por las autoridades, sin embargo, sabemos que, si llega la fauna, no pueden estar vigilando cada fosa, en caso de que los animales saquen restos de nuestros familiares de ahí”, expresó Rosalba Ibarra Rojas, representante del colectivo Búsquedas San José del Cabo.