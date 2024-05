Tres mascotas envenenadas en la colonia Vista Hermosa en La Paz

En los últimos días, se reportaron tres casos de envenenamiento de mascotas en la colonia Vista Hermosa. El incidente más reciente dejó una profunda tristeza en una familia paceña, quien perdió a dos de sus perros en menos de 24 horas.

De manera anónima, una vecina evidenció la situación en Vista Hermosa que generó la preocupación entre los residentes. Cabe mencionar que en dicha colonia es frecuente la presencia de perros sueltos en las calles sin supervisión.

“Este 23 de mayo amaneció muerta una de mis perritas. Al parecer fue envenenamiento. Nosotros no habíamos visto los síntomas, porque fue en la madrugada que murió, pero ya por la tarde noche empezó a sentirse mal uno de mis otros perritos. El más chiquito tenía como 8 meses y él sí empezó con síntomas de envenenamiento y falleció en la noche”.

Explicó que no es un caso aislado, ya que su vecino reportó la muerte de una de sus mascotas en circunstancias similares. A pesar de estos incidentes, aún no hay reportes oficiales a las autoridades y no se ha identificado a ningún sospechoso.

Hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para que se tomen medidas que protejan a los animales. Recalcó que la pérdida de sus dos mascotas ha sido devastadora para su familia

“La verdad sí me siento demasiado mal, igual mis papás, le sufrimos bastante en la noche ya que eran parte de la familia. La verdad no se nos hace justo que haya pasado esto”.

Finalmente, instó a los dueños de mascotas a ser más cuidadosos y atentos con sus animales. La comunidad de Vista Hermosa espera que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y se establezcan medidas preventivas para proteger a los animales.

