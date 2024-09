Matt LeBlanc preocupa por su aspecto físico tras la muerte de Matthew Perry, según fuentes

Matt LeBlanc, conocido por su papel de “Joey Tribbiani” en la icónica serie ‘Friends’, fue visto en público recientemente después de varios meses de aislamiento.

Según algunos medios internacionales, su aspecto ha generado preocupación entre sus amigos y seguidores, quienes notaron un evidente deterioro en su físico.

Algunos amigos cercanos al actor comentan que, desde la muerte de Matthew Perry el pasado 28 de octubre de 2023 en Los Ángeles, LeBlanc ha optado por llevar una vida aislada y solitaria.

Desde la pérdida, Matt ha permanecido prácticamente recluido en su hogar y ha reducido al mínimo su contacto con el mundo exterior.

Jennifer Aniston is worry over her friend, Matt LeBlanc of being anti socialhttps://t.co/zkOuMOGBbg#jenniferaniston pic.twitter.com/6oAI8cIfjK

— Jennifer Aniston Fan (@jenanistonblog) September 22, 2024