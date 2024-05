“Es atípico lo que sucedió. Me siento triste”, dice Máynez

La noche del miércoles 22 de de mayo, en el cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati de Movimiento Ciudadano una estructura cayó por los fuertes vientos que se presentaron en el municipio, donde se presentaba también candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez.

El emecista aseguró que el incidente ocurrido en San Pedro “fue atípico”, hecho por el que se encuentra “triste y consternado” y lamenta lo ocurrido.

“He estado tratando de estar en comunicación (con los heridos y sus familias), pues estoy muy consternado. Voy a estar al pendiente de las personas lesionadas, de sus familiares, de las personas que han sido reportadas como fallecidas, creo que tenemos que tener un alto grado de solidaridad porque no hay nada que pueda reparar un accidente de esta naturaleza, un daño de esta naturaleza… No van a estar solas, no van a estar solos en esta tragedia y en las consecuencias que tenga esta tragedia en sus vidas”, dijo en su primera entrevista con medios.