“El Mayo” Zambada iba a reunión con gobernador de Sinaloa, cuando lo “secuestraron”

A días de que se haya llevado a cabo la detención del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en Estados Unidos por fin, este sábado 10 de agosto se dio a conocer su primera declaración donde confirma que lo “secuestraron”, pero eso no es lo único.

Y es que en el testimonio que compartió su defensor, Frank Pérez, el capo que había evadido la justicia por décadas, reveló que fue emboscado por el hijo del “Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, cuando se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y Héctor Melesio, quien fue asesinado a días de que ocurriera la detención.

¿Cómo fue la emboscada? Esto dijo “El Mayo” Zambada

“Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a los Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y llevado a los Estados Unidos a la fuerza y contra mi voluntad”, confirma “El Mayo” la versión que desde hace meses difunden medios estadounidenses.

Agregó que Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para poder resolver las diferentes “entre los líderes políticos de nuestro estado”, y como confiaba en este hombre, no puso excusas, ni pidió más detalles.

Pero justo cuando se dirigía a la mencionada reunión, cuenta uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, que lo metieron a una especia de sala oscura, de donde salieron varios hombres y lo agredieron, para después taparle la cabeza y amarrarlo.

“Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta”, explicó.

Más tarde, fue subido a una avioneta que lo trasladó directamente a suelo estadounidense, donde ya lo esperaban agentes federales para detenerlo, junto al hijo del “Chapo”.

“La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa”, reiteró.

El presunto criminal enfrenta varios cargos en el país vecino por narcotráfico, blanqueo de dinero, y conspiración para cometer asesinato.

Aquí la carta completa de “El Mayo”